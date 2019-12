Cambia il menu dei bambini: meno dolci e carboidrati,più fibre Baronissi, rivoluzione nella mensa scolastica: stop anche agli hamburger: "Ora il centro cottura"

Piatti più appetibili per i bambini, semplici, cucinati in modo sano. Cambia il menù delle mense nelle scuole di Baronissi: riduzione dei carboidrati, maggior apporto di fibre, eliminazione di cibi come hamburger, polpettine, nuggets di pesce, a favore di carne in spezzatino e filetti di merluzzo. E ancora. Riduzione di salumi, sostituzione del dolce industriale con uno semplice, non fritto, preparato fresco e la novità di un pasto etnico, dall’alto valore nutrizionale e simbolico: il cous cous, come invito, attraverso il cibo, all’apertura verso altre culture, all’eguaglianza ed all’integrazione tra i popoli.

“E’ un risultato molto importante per i nostri bambini – il commento del sindaco Gianfranco Valiante -, frutto di una costante e proficua collaborazione tra i genitori della commissione mensa, gli uffici comunali e la ditta appaltatrice Althea. E’ di qualche giorno fa la notizia delle gravi violazioni di decine di mense scolastiche italiane, fermate dai Nas per carenze igienico-sanitarie e per l’utilizzo di prodotti scadenti. Baronissi va in controtendenza e migliora l’offerta del servizio, aggiornando il vecchio menù secondo le nuove indicazioni dell’Oms, delle linee guida per la refezione scolastica e del Codice europeo anticancro, senza oneri né da parte del Comune né delle famiglie”.

Il nuovo menù è stato redatto in collaborazione con la Commissione mensa – presieduta da Valentina Brunetto – con la prestazione gratuita e volontaria di Emilia Rubano, madre e dottoressa in scienze della nutrizione umana.

“Il prossimo passo sarà il centro cottura – annuncia la consigliera delegata alla scuola Luisa Genovese – un impegno che non finisce nella sola preparazione dei pasti, ma continua nella formazione didattica dei bambini che vengono coinvolti in progetti e laboratori dedicati ai corretti stili di vita”.