Fiocchi anche nel salernitano: ecco la neve sui Picentini Le immagini immortalate dagli escursionisti

Era stata annunciata e infatti è comparsa: la neve ha fatto capolino anche nel territorio della provincia di Salerno. Imbiancate le aree interne, dove i fiocchi bianchi sono stati subito immortalati da decine di persone.

Quelli che vedete in foto arrivano da Montecorvino Rovella, con la neve che si è vista sui monti Picentini. Così come anche altrove. Le previsioni segnalano ancora clima rigido e temperature invernali nel fine settimana, per via dell'irruzione da nordest di una pertubazione polare.