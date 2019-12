Vietati i fuochi d'artificio a Vallo della Lucania I trasgressori saranno multati con 500 euro

Proibiti i botti anche nel Vallo della Lucania, dove il primo cittadino Antonio Aloia ha emanato l’ordinanza di divieto di accensione e lancio di fuochi d’artificio, scoppio di mortaretti, razzi, spari di petardi o altri artifici pirotecnici durante i festeggiamenti nella notte di San Silvestro e del Capodanno.

Obiettivo del provvedimento è di evitare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana causate dallo sparo dei fuochi d’artificio in luoghi pubblici o su luoghi privati.

Un provvedimento adottato non solo per l’incolumità umana ma anche per tutelare la salvaguardia degli animali, spesso molto spaventati dal rumore dei botti di fine anno.

Per i trasgressori è prevista una multa: l’inosservanza del divieto, infatti sarà sanzionata con l’applicazione della sanzione pecuniaria che parte da 51,64 euro a 500 euro.