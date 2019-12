Roccapiemonte, il sindaco pensa positivo: "2020 importante" Il bilancio di Carmine Pagano: "Fatto tanto per tappare le falle che abbiamo ereditato"

"E’ stato un anno denso di avvenimenti e interventi dell’amministrazione che mi onoro di guidare su tutto il territorio di Roccapiemonte. Mi preme ringraziare ognuno di voi per la collaborazione fattiva e per la vicinanza mostrata al sottoscritto e a tutta la compagine comunale. Certo, è normale che non possiamo piacere a tutti, magari a qualcuno non siamo simpatici, ma l’importante è essere onesti e criticare in modo costruttivo senza lasciarsi andare a polemiche ingiuste o ad accuse prive di fondamento". Comincia così la lettera aperta con la quale il sindaco Carmine Pagano si è rivolto ai suoi concittadini.

Per la fascia tricolore salernitana, l'occasione per una sorta di bilancio di quanto fatto e di quello che attende la compagine di governo che guida: "Sto lavorando per la comunità come dovrebbe fare qualsiasi buon padre di famiglia e l’impegno di assessori, consiglieri, collaboratori e dipendenti comunali, è massimo per rendere Roccapiemonte una città migliore. Purtroppo, a volte, la memoria tira brutti scherzi, perfino io mi sono stupito delle centinaia di cose fatte in quest’ultimo anno, affrontando di petto ogni emergenza e difficoltà, cercando di fornire risposte immediate ai cittadini, mettendoci sempre il cuore e la massima disponibilità".

La lettera aperta del sindaco contiene un lungo elenco di provvedimenti adottati finora: "Non si tratta di una mera lettera autocelebrativa, non è neanche un sunto sintetico per rispondere a qualcuno che ci accusa di immobilismo, ma questo è soltanto il quadro reale di fatti concreti, di impegni presi e portati a termine.

Con l’ausilio di una squadra giovane e volenterosa, amministratori che si stanno formando sul campo e che hanno bisogno della vostra fiducia per superare il cosiddetto “scotto del noviziato”, con l’impegno assiduo degli staffisti che ho scelto per la loro indubbia professionalità e capacità nei rispettivi settori, e ovviamente grazie al lavoro costante dei dipendenti comunali, siamo riusciti a tappare le falle lasciate aperte da chi ha operato in passato e stiamo proiettandoci a grandi passi verso la Roccapiemonte del futuro", la certezza del sindaco Pagano.