Chiude il centro antiviolenza a Vallo della Lucania La struttura da domani non sarà più in attività

Chiude il centro antiviolenza “Il Volo delle Farfalle” a Vallo della Lucania, in Cilento. Ad annunciarlo è stata la stessa coordinatrice Monia Monzo: “Chiedo scusa a chi si è fidato di noi e da domani non ci troverà. Non troverete il servizio ma manterrò la mia promessa”.

Il centro era stato istituito dal Piano di Zona S8 con diversi sportelli posizionati in alcuni comuni della zona. Ogni responsabile aveva accolto e ascoltato le difficoltà di tutte le donne che avevano chiesto aiuto e sostegno per combattere contro gli atti di violenza spesso causati dai propri compagni o mariti. Tante erano state le donne a beneficiare del supporto fornito dal centro antiviolenza.

Non si conoscono i motivi per cui è stata disposta la chiusura, forse a causa di problemi di natura economica. A far parte del Piano di Zona S8 sono ben 37 comuni, da Agropoli a Pisciotta.