Statale Amalfitana,incontro al Genio civile: riapertura vicina Tavolo tecnico con i sindaci: i cantieri procedono, ma serve ancora qualche giorno per ultimarli

Incontro operativo questa mattina presso il Genio civile di Salerno tra i rappresentanti dell’organo regionale ed i sindaci della Costiera Amalfitana. Al centro del confronto il punto sullo stato dei lavori dopo le frane che hanno provocato danni e disagi, fino alla chiusura della Statale 163 in più punti. Come annunciato qualche giorno fa dall’Anas, i lavori proseguono ma non sono semplici e ci vorrà ancora qualche giorno.

Le situazioni più critiche sono quelle di Capo d’Orso a Maiori, la frana che di fatto ha isolato Cetara e il collegamento tra Amalfi e Positano solo via Agerola. I cantieri sono operativi, ma una tempistica definitiva ancora non c’è. L’incontro di questa mattina al Genio civile, comunque, è stato positivo. Di qui a una decina di giorni potrebbero arrivare importanti novità.

Alla riunione hanno partecipato i dirigenti dell'Anas, il presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone e i dirigenti della Protezione Civile regionale. Per il ripristino della viabilità sono stati predisposti gli interventi di somma urgenza. Entro la fine della prossima settimana è previsto il ripristino della strada all'altezza della frana di Cetara, per la quale è prevista la messa in sicurezza nei tempi minimi indispensabili.

In una nota, la Regione Campania ha poi fatto ricordato che Palazzo Santa Lucia "ha stanziato 8 milioni del proprio bilancio per gli interventi più urgenti che riguardano non solo le due costiere amalfitana e sorrentina ma anche le zone interne particolarmente colpite dal maltempo".

"Con Anas è stata definita inoltre una programmazione di manutenzione, con individuazione delle risorse necessarie per affrontare in maniera puntuale lo storico problema del dissesto idrogeologico sulla costa. Con gli 8 milioni stanziati dalla Regione e in attesa dei fondi relativi alla dichiarazione dello stato di calamità già inoltrata tempestivamente al Governo nazionale, saranno progressivamente effettuati gli interventi necessari in tutti i territori gravemente danneggiati", ha fatto sapere Palazzo Santa Lucia.