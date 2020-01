Le mareggiate hanno portato 200 chili di plastica a Palinuro Questa mattina le operazioni di bonifica del porto di Capitaneria, comune e cooperativa

Le mareggiate e il maltempo dei giorni scorsi hanno portato sulle spiagge delle coste cilentane tutto quello che l’uomo e la natura in genere avevano depositato sui fondali, soprattutto durante i mesi estivi: detriti, pezzi di plastica, polistirolo, bottiglie di vetro e rifiuti vari. Di qui la decisione dell'ufficio circondariale marittimo di Palinuro di iniziare il 2020 organizzando - di concerto con l'amministrazione di Centola e la cooperativa "Palinuro porto" - una pulizia straordinaria delle banchine e della spiaggia del porto.

"Le mareggiate di questi giorni - afferma il tenente di vascello Francesca Federica Del Re, comandante dell’ufficio di Palinuro - hanno portato sulle banchine e sulla spiaggia tanta plastica e non solo. Per questo motivo ho chiesto la collaborazione delle istituzioni locali al fine di restituire dignità all’arenile nonché di impedire che tali rifiuti possano tornare nel mare in caso di nuova ondata di mal tempo". Circa 20 persone, tra militari e volontari, si sono adoperati per la raccolta della spazzatura, dei tronchi e della vegetazione nell'area portuale.

Alla fine dell’operazione sono stati riempiti numerosi sacchi di rifiuti, contenenti per la maggior parte plastica, per un totale di circa 200 kg. Alla fine dell'intervento non sono mancati i messaggi di ringraziamento per il lavoro svolto dalla guardia costiera, sempre particolarmente attenta alle tematiche ambientali

"Una iniziativa quanto mai importante e necessaria per tutelare le nostre coste e permettere alle generazioni future di poter godere delle bellezze naturali che questa terra offre e che quotidianamente attira centinaia di turisti", ha aggiunto in conclusione il comandante Del Re.