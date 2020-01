Oltre 115 mila euro per rifare le strade a Capaccio Paestum L'amministrazione comunale pronta a intervenire per la manutenzione delle arterie principali

Strade nuove per Capaccio, il comune ha infatti deciso di investire oltre 115 mila euro per migliorare la situazione della viabilità. Un primo step è previsto per gli interventi di manutenzione sui vari tratti stradali del paese in cui l'amministrazione investirà ben 17.864 euro. Si tratta di interventi necessari per la sistemazione di buche e avvallamenti presenti sui principali tratti più compromessi.

Oltre 110 mila euro invece saranno destinati al ripristino e la messa in sicurezza di via Capaccio Paestum, l'arteria che collega l'area archeologica con il capoluogo.

Una buona notizia, quindi, per i cittadini che attendevano da tempo gli interventi di manutenzione del territorio comunale, soprattutto dopo le ultime piogge che hanno peggiorato la situazione e acuito le criticità.