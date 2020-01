Guasto alla condotta: sospensione idrica a Nocera Ecco le strade interessate dal disagio

Problemi nel comune di Nocera Superiore a causa di un guasto improvviso alla condotta idrica, rubinetti a secco e abbassamenti di pressione in corso dalle 9:30 del mattino.

Ecco le strade interessate dai disagi: Via Collina Citola, Via Cupa Baldini, Via Citola.