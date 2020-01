Mercato San Severino: studenti senza sede ancora in protesta I ragazzi hanno incontrato il sindaco

Ancora in protesta a Mercato San Severino, per il quarto giorno consecutivo, gli studenti dell’Istituto Superiore Publio Virgilio Marone. I circa mille ragazzi sono scesi in piazza nel comune salernitano a causa della mancata apertura della nuova sede, promessa per l’inizio dell’anno scolastico, ma rinviata più volte, ormai da diversi anni, tanti i disagi che ne conseguono.

Ad accompagnarli nella loro battaglia ormai quotidiana anche autorità comunali, docenti, personale Ata e anche diversi cittadini del comune salernitano. Lo scopo è sollecitare la consegna da parte della Provincia del nuovo edificio scolastico costruito in via San Vincenzo. Nelle ultime ore sono arrivate le rassicurazioni per una rapida risoluzione proprio dal presidente Michele Strianese.

Anche il sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma ha incontrato gli studenti in piazza Ettore Imperio tranquillizzandoli, i lavori sono ormai davvero agli sgoccioli, il trasferimento nella nuova sede è previsto infatti per il venti di gennaio.