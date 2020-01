Liliana Segre è cittadina onoraria di Nocera Inferiore Approvata la proposta del consigliere di minoranza Raffaele Lupi

Liliana Segre è cittadina onoraria di Nocera Inferiore. Approvata all'unanimità dal consiglio comunale la proposta del consigliere di minoranza, Raffaele Lupi. La senatrice a vita, superstite dell'Olocausto è testimone della Shoah italiana.

Venne arrestata a Selvetta di Viggiù, in provincia di Varese, all'età di tredici anni. Dopo sei giorni in carcere a Varese, fu trasferita a Como e poi a San Vittore a Milano, dove fu detenuta per quaranta giorni. Poi il 30 gennaio 1944 venne deportata dal binario 21 della stazione di Milano Centrale al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Per circa un anno fu messa ai lavori forzati presso la fabbrica di munizioni Union, che apparteneva alla Siemens, e successivamente in altre attività del campo polacco.

Tornò libera il primo maggio 1945 dal campo di Malchow, un sottocampo del campo di concentramento di Ravensbrück che fu liberato dall'Armata rossa. Dei 776 bambini italiani di età inferiore ai 14 anni che furono deportati ad Auschwitz, Liliana fu tra i 25 sopravvissuti. Il 19 gennaio 2018, anno in cui ricadeva l'80º anniversario delle leggi razziali fasciste, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in base all'art. 59 della Costituzione, nominava Liliana Segre senatrice a vita "per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale".