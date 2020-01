L'Arpac boccia il mare di Sapri: timori per la stagione estiva La cittadina costiera è anche Bandiera blu

L'ultima relazione Arpac ha sostanzialmente confermato quelle che erano le ultime analisi: la balneazione in provincia di Salerno è sostanzialmente in linea con quanto certificato dai tecnici regionali. E per il tratto di costa che va dalla Costiera Amalfitana al Golfo di Policastro i risultati sono prevalentemente positivi. C'è però un'oggettiva criticità legata al territorio di Sapri.

In base ai rilievi dell'Arpac, infatti, è emerso che la qualità delle acque risulta "scrsa". E proprio nel tratto di lungomare dove si trovano diversi stabilimento balneari. Non è la prima volta che accade, in un territorio che oltretutto può vantare anche il riconoscimento della "bandiera blu". A Sapri si registra dunque preoccupazione in vista della prossima stagione balneare.

Il turismo, non è un mistero, è parte importantissima dell'economia cittadina. Sulla quale incide, ovviamente, anche la qualità del mare. Non è escluso che nelle prossime settimane possano esserci iniziative pubbliche di sensibilizzazione per affrontare un argomento di grande importanza per la comunità di Sapri.