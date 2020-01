Cilentana, dopo le feste riprendono i lavori sulla strada Senso unico alternato e semaforo tra Capaccio Paestum e Agropoli

Finita la pausa prevista per le festività natalizie - messa in campo per evitare disagi a residenti e turisti - Anas ha fatto sapere che a partire da domani, mercoledì 15 gennaio, ripartono i lavori sulla Statale Cilentana. In particolare, si tratta del cantiere per la manutenzione programmata con il rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica tra il km 97,950 e il km 110,000, nei territori comunali di Capaccio Paestum e di Agropoli.

Gli interventi prevedono, fra le altre cose, l'istituzione del senso unico alternato - con apposito semaforo per una settimana, fino al prossimo 22 gennaio, tra le 6 di mattina e le 17, fatta eccezione per i giorni festivi e prefestivi.