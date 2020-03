Coronavirus, linea dura a Battipaglia: denunce e verifiche Sospesa anche un'attività commerciale: ogni mattina sopralluoghi domiciliari a casa di 71 persone

Negli ultimi cinque giorni il comune di Battipaglia ha intensificato i controlli sul fronte coronavirus. La polizia municipale guidata dal comandante Gerardo Iuliano e la protezione civile con il coordinatore Michele Mattia stanno eseguendo una serie di verifiche su tutto il territorio. I numeri testimoniano l'attivismo battipagliese: 211 persone controllate, 10 persone denunciate per inosservanza dei provvedimenti, 33 esercizi commerciali controllati e richiamati al rispetto delle regole, 1 titolare esercizio commerciale denunciato, 1 esercizio commerciale sanzionato con relativa sospensione dell’attività.

Il sindaco Cecilia Francese ricorda inoltre che il comune sta monitorando quotidianamente anche la situazione dei cittadini in quarantena obbligatoria: 71 i controlli effettuati presso domicilio ogni mattina, 9 persone in isolamento domiciliare per essere entrati in contatto con casi positivi e 62 le persone in isolamento domiciliare provenienti dalle zone sensibili.

"Stiamo aggiornando continuamente, attraverso il coordinamento del centro operativo comunale, la banca dati di tutti i cittadini rientrati in regione Campania sul nostro territorio comunale e che ne fanno comunicazione sia all’Ente, sia alla protezione civile e al comando di polizia municipale comunicando contestualmente all’Asl e al settore sanitario della Regione i nominativi e provvedendo quotidianamente al controllo del rispetto delle regole. Stiamo garantendo attività di assistenza (spesa e farmaci) sia tramite la Protezione Civile, sia grazie alla collaborazione delle Croci che hanno aderito alla nostra iniziativa (Gi.Vi., Croce Gialla, Croce Rossa e Croce Verde), non ultima l’adesione anche di Croce Amica. Grande collaborazione anche dei volontari garantendo il principio di prossimità - prosegue la fascia tricolore -. Garantito il Banco Alimentare grazie alla Protezione Civile che, con le dovute cautele e nel pieno rispetto delle direttive per il Covid 19, distribuisce i pacchi presso la propria sede. Stiamo inoltre recuperando grazie all’aiuto dei cittadini il materiale per cucire grazie alle sarte della nostra città le mascherine da consegnare alle fasce più deboli. Abbiamo attivato la struttura dedicata di solito in inverno ai senza fissa dimora per interventi puntuali di assistenza". Infine, l'appello del sindaco Francese: "Solo con il rispetto delle regole si può arginare la diffusione. Io resto a casa. Insieme ce la faremo".