A Pellezzano attivati i servizi di sostegno psicologico Prevista anche la consulenza gratuita sulle nuove misure del Decreto Legge "Cura Italia"

E’ stata attivata, a Pellezzano, l’iniziativa “Tu resti a casa – Io ti sostengo”, un servizio di supporto telefonico ai cittadini in relazione all’emergenza “Covid-19”.

Il servizio prevede due distinte modalità di sostegno: uno sportello di sostegno Psicologico componendo il numero di telefono: 347 64 87 324 e una consulenza gratuita sulle nuove misure economiche del Decreto Legge “Cura Italia” componendo il numero di telefono: 333 22 39 998

I due sportelli sono attivi dal lunedì al venerdì, la mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali retto da Annalaura Villari. “Insieme ai competenti organismi istituzionali – ha spiegato Villari – in questo periodo di grave emergenza sanitaria, abbiamo ritenuto opportuno promuovere una iniziativa con l’attivazione di due sportelli di consulenza gratuita da offrire a tutte le persone bisognose. Lo sportello di supporto Psicologico risulta essere fondamentale, non solo per coloro che sono costretti a limitare le proprie uscite, ma soprattutto per coloro che sono stati raggiunti da eventuali provvedimenti di quarantena forzata in quanto ritenuti casi sospetti. Per queste persone è importante spiegare che la loro è solo una condizione momentanea, che non comporta alcun tipo di esclusione sociale. Anzi, la loro collaborazione deve essere vista come una forma di responsabilità e di rispetto della tutela della salute pubblica che merita un sentito apprezzamento da parte delle istituzioni e dell’intera comunità”.

“Ben vengano – ha detto il Sindaco di Pellezzano dott. Francesco Morra – iniziative come quella promossa dall’Assessore Villari, che in questo momento così delicato risulta essere fondamentale, soprattutto per le persone sole. Il supporto psicologico è di fondamentale importanza e viene inquadrato come una forma di sostegno alla persona per far capire che nessuno viene abbandonato, soprattutto in questo momento che vede ognuno di noi impegnato in una grande prova di collaborazione e unità di intenti. Inoltre, saranno in tanti che vorranno comprendere le modalità di accesso ai contributi concessi dal DL “Cura Italia”. Il Comune di Pellezzano è vicino ai cittadini. Insieme ce la faremo”.

Sia per il supporto psicologico, che per quello di carattere tecnico-commerciale, i servizi saranno affidati ad esperti del settore, che si alterneranno tra loro nel rispondere alle chiamate dei soggetti interessati.