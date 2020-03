"Nemmeno una pandemia mondiale ferma l’ignoranza umana" Spiaggia in fiamme a Pontecagnano, la denuncia dei ragazzi di "Voglio un Mondo Pulito"

“Nemmeno una pandemia mondiale ferma l’ignoranza umana.” È questo il commento dei volontari di “Voglio un mondo Pulito” il gruppo di ragazzi che da oltre un anno è in prima linea per combattere il problema dei rifiuti e dell’abbandono di spazzatura sulle spiagge e nelle strade della città. In una foto condivisa sul loro profilo social i ragazzi mostrano una spiaggia del comune di Pontecagnano, in zona Picciola, in fiamme. Proprio quella spiaggia era stata la protagonista dell'ultimo intervento di bonifica da parte dei tanti volontari che, solitamente, il sabato mattina, si riunivano armati di guanti monouso, mascherine e pettorina fluorescente, per ripulire la città. Ma l’emergenza coronavirus ha imposto loro uno stop forzato.

“In questa spiaggia facemmo l’ultimo CleanUp prima che tutto si fermasse e rimuovemmo 500kg di rifiuti. Nonostante quell’intervento, la spiaggia era ancora piena di rifiuti, che purtroppo ora stati bruciati e finiti nell’aria.. C’è bisogno di fermare anche la stupidità oltre il virus” commentano i ragazzi di Voglio un mondo Pulito che si dicono pronti a “tornare sul campo” appena si potrà.

Intanto, anche il comitato TutelAmbiente di Pontecagnano, ha commentato il triste epidosio: "Sappiamo che ci sono problemi molto urgenti in questo momento ma crediamo che chi di dovere debba quantomeno operare per una denuncia alle autorità competenti. Quella zona del nostro territorio va tutelata tutto l'anno. Chiediamo che le istituzioni ci tutelino"