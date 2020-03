Covid19, il comune di Baronissi recluta volontari Da oggi è possibile inviare una mail per rafforzare la rete delle associazioni locali

Sono tanti i volontari che stanno collaborando con il Comune di Baronissi per far fronte alle emergenze - soprattutto delle persone più fragili - legate alla diffusione del Covid-19.

Si raccolgono da oggi le proposte spontanee “Volontari in Comune” per un rafforzamento della rete di supporto al Nucleo Comunale di Protezione Civile e all’Associazione il Punto.

Chiunque si voglia rendere disponibile può inviare una mail all’indirizzo covid-19@comune.baronissi.sa.it.

“Sono volontari che andranno a sostenere persone impossibilitate ad uscire di case – spiega il sindaco Gianfranco Valiante - soprattutto quelle più fragili: anziani, persone con disabilità, persone senza parenti. Tutti coloro che in questo momento potrebbero aver bisogno di supporto per svolgere attività minime giornaliere. In questo particolare momento l’aiuto di tutti è importante. E in quest’ottica si colloca l’invito del Comune di Baronissi ai cittadini che vogliono contribuire fattivamente e positivamente a superare questo momento di emergenza sanitaria, per rendersi utili ai molteplici servizi in atto”.

Tutta la documentazione si può scaricare dal sito www.comune.baronissi.sa.it