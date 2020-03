Attivo a Baronissi il servizio "Spesa a domicilio per over 65" Il servizio è totalmente gratuito

L’Associazione Baronissi Food & Beverage, iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni, è lieta di comunicare la riattivazione del servizio “Consegna Spesa a Domicilio per gli Over 65” attraverso i propri associati che coordineranno gli esercenti del settore alimentare, le Parafarmacie e gli Ottici del territorio.

Il cittadino dovrà contattare il proprio esercente di fiducia, o in caso il 3498488621, e comunicare le proprie richieste, accordandosi con il commerciante per il pagamento dei prodotti. Il servizio è totalmente gratuito e sarà svolto dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.

I soci ed i tesserati dell’Associazione Baronissi Food & Beverage, nella persona del Presidente Roberto Pirolo, sono orgogliosi di aver donato il contributo ricevuto dal Comune di Baronissi, per le attività svolte nel periodo natalizio, all’Ospedale Cotugno di Napoli, oltre ulteriori donazioni ricevute da ciascuno, per l’emergenza CoronaVirus.

Ringraziamo sin d’ora il Sindaco e l’Amministrazione per quanto in questi giorni di emergenza si sta facendo sul territorio per prevenire la diffusione del Virus Covid 19 e rimaniamo nella totale disponibilità della Casa Comunale per ulteriori iniziative sul territorio.