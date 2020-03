Battipaglia, Viale Francia bonificato dai rifiuti Il sindaco: "La nostra guerra agli sporcaccioni continua"

L'emergenza coronavirus non ferma l'attività di bonifica dei territori invasi dalla spazzatura. Lo ribadisce il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, che ha sottolineato l'intervento realizzato questa mattina in viale Francia.

Operatori specializzati hanno infatti rimosso la discarica che si era formata al lato della carreggiata, e che ospitava rifiuti di ogni tipo: da materassi e suppellettili a scarti di lavorazione e di altro tipo. Una situazione di oggettivo degrado, purtroppo non nuova in una zona dove già in passato si è assistito a scene del genere.

Anche per questo la fascia tricolore ha voluto lanciare un chiaro messaggio: "Abbiamo eseguito per l'ennesima volta la bonifica di Viale Francia. Continua la nostra guerra agli sporcaccioni", l'avvertimento di Cecilia Francese.