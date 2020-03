Coronavirus, tragedia a Sarno: muore a soli 38 anni Il dolore del sindaco Canfora e del vice Robustelli. Addio a Michele Annunziata

Si fa più lunga e sempre più tragica la lista di coloro che non ce l'hanno fatta a causa del coronavirus. E ancora una volta il Covid-19 dimostra che non predilige solo persone anziane, ma anche giovani. Sarno è in lutto per la morte di Michele Annunziata. Aveva appena 38 anni, e dal 17 marzo era ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti, per poi aggravarsi nelle ultime ore fino al decesso.

"Sarno si stringe nel profondo dolore di questo momento. Il mio profondo pensiero e le preghiere di tutti noi a Michele, figlio della nostra città - il messaggio del sindaco Giuseppe Canfora - . Ci stringiamo come comunità forte e solidale al dolore dei familiari per sostenerli in questo momento di grande sofferenza. La guerra contro il coronavirus deve vederci tutti in prima linea. Lo dobbiamo ai tanti che soffrono negli ospedali, lo dobbiamo alle tante persone che ci stanno lasciando", il monito della fascia tricolore sarnese.

Una tragedia che ha sconvolto il comune dell'agro. "Questa mattina la nostra città si è svegliata trafitta dal dolore. Un nostro concittadino, un nostro amico, un nostro fratello, Michele Annunziata, 38 anni, non ce l’ha fatta", sottolinea il vicesindaco Roberto Robustelli.

"Una battaglia dura, difficile fino alla fine. Non ce l’ha fatta. Questo terribile male, questo nemico invisibile lo ha portato via. Le parole non potranno mai confortare la sofferenza dei familiari, ma esprimo la mia totale vicinanza alla mamma, alla sorella, al fratello, agli amici. A Michele la nostra preghiera", il dolore di Robustelli.