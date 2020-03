Una luce nel buio: in piena emergenza è nata Beatrice Cuofano La primogenita del sindaco di Nocera Superiore e del consigliere di Roccapiemonte Anna Bruno

Una bella notizia in settimane difficili, una luce nel buio: è nata Beatrice, la figlia del sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano e di Anna Bruno, presidente del consiglio comunale di Roccapiemonte. Ed è stato proprio il primo cittadino di Roccapiemonte a voler fare gli auguri alla coppia a nome suo, di assessori, consiglieri, componenti dello staff, dipendenti del Comune".

La piccola Beatrice è la primogenita della coppia. "Alla neo arrivata auguriamo una vita serena e felice, che possa vivere in un mondo pieno di sorrisi, bontà, gioia, e senza quelle criticità che purtroppo siamo costretti ad affrontare in questo periodo. Benvenuta Beatrice e tanti auguri ancora ad Anna, Giovanni e alle rispettive famiglie", le parole degli amministratori di Roccapiemonte.

Ma la notizia è stata accolta con gioia anche a Nocera Superiore, comune guidato dal sindaco Cuofano. E proprio via social la fascia tricolore ha voluto ringrazie tutti coloro che "in questo momento così triste hanno voluto dedicare una parte della sua giornata per salutare l'arrivo della piccola Beatrice. Una luce per noi, la sua famiglia, che spero possa essere un attimo di speranza per tutti, augurandoci che presto questo difficile momento passerà".