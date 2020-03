Un altro lutto a Sala Consilina: deceduto un uomo di 80 anni L'anziano era ricoverato all'ospedale "Curto" di Polla

Un vero e proprio incubo per Sala Consilina. La città piange infatti un'altra vittima a causa del Covid-19: si tratta di Luigi Santarsiero di 80 anni. L'uomo era ricoverato all'ospedale "Curto" di Polla.

La notizia è stata confermata anche dal sindaco, Francesco Cavallone. L'80enne spirato oggi pomeriggio è la terza vittima registrata finora a Sala Consilina. Il comune del Vallo di Diano è tra i più colpiti in assoluto dal coronavirus, e sta pagando un prezzo altissimo non solo in termini di contagiati ma purtroppo anche di vite umane.