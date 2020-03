Covid 19: Comune di Perito dona farina, lievito e mascherine L'iniziativa del sindaco Carlo Cirillo in supporto alle famiglie

Hanno consegnato lievito, farina e mascherine, una per ogni nucleo familiare del comune cilentano di Perito, questa l'iniziativa del comune salernitano per supportare i concittadini nell'emergenza da coronavirus. La consegna è avvenuta grazie al lavoro di diversi volontari a tutti i residenti, poco meno di 900.

“Un messaggio di vicinanza - come ha precisato il sindaco Carlo Cirillo - seppur in un momento di necessaria distanza. La farina, derivato primo del grano, il cereale per eccellenza, che simboleggia la rinascita; il lievito, simbolo di trasformazione, un agente che possiede la proprietà di trasformare altri corpi in qualcosa di simile a se stesso; la mascherina, l'icona del momento, il dispositivo più ricercato, ma anche il più discusso", ha precisato la fascia tricolore in una lettera lasciata nel pacco donato ai cittadini di Perito.