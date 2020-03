Trasferimento pazienti Covid 19, il sindaco: Eboli accoglie “La nostra cittadina lo sta dimostrando”, Cariello replica alle polemiche

Il sindaco di Eboli Massimo Cariello risponde alle polemiche nate sul territorio dopo la decisione di Asl e Regione di trasferire i pazienti dell'Istituto Juventus di Sala Consilina affetti da Covid 19 nella struttura privata della Piana del Sele Campolongo Hospital.

Ieri i 31 ospiti sono stati tutti condotti nella clinica. In mattinata proprio la fascia tricolore si era recata lì per un sopralluogo. “La situazione mi è sembrata nel rispetto delle norme e delle regole – ha precisato Cariello - quello che io però chiedo all'Asl e al direttore Mario Iervolino è che il personale sanitario operante, come già accaduto in altre parti del Nord Italia, venga delocalizzato alla fine dell'attività lavorativa in una struttura alberghiera evitando di avere così contatti con i familiari per una ulteriore precauzione”. Le sollecitazioni del primo cittadino del comune salernitano non si fermano qui.

“Ho chiesto poi all'Asl di fare una verifica, un controllo anche settimanale con i tamponi per il personale sanitario che lavora nella struttura”. E alle discussioni nate proprio dopo l'individuazione del Campolongo Hospital come centro di accoglienza per gli anziani pazienti della casa di cura Cariello ha risposto: “Io ho sempre domandato certezza delle precauzioni, qualcuno invece ha speculato facendo la guerra dei poveri con assurde petizioni. Questo non appartiene alla comunità di Eboli che è una comunità aperta e che da sempre accoglie e lo sta dimostrando e lo dimostrerà”.