Covid19: Pronti i buoni spesa per i cittadini di Pellezzano Morra: "Questa misura economica ci permette di distribuire buoni per generi alimentari"

Il Comune di Pellezzano avvisa i propri cittadini che sono stati predisposti per i residenti del territorio comunale che si trovano in condizioni di disagio per l’emergenza Covid-19 i buoni spesa dal valore di:

€ 100,00 per nuclei familiari costituiti da una sola persona;

€ 200,00 per nuclei familiari costituiti da due persone;

€ 300,00 per tutti gli altri nuclei familiari.

“Questa misura economica che prevede il trasferimento di fondi del Governo Centrale, seppur discutibile nella forma e nella consistenza - ha dichiarato il sindaco Francesco Morra – ci permette di distribuire quanto prima dei buoni spesa per generi alimentari per far fronte in modo immediato alle esigenze di tutti coloro che si trovano in condizioni di necessità a causa dell’emergenza COVID-19. Mi preme segnalare che, il nostro Ente, già attraverso proprie iniziative, col concreto supporto della Protezione Civile S. Maria delle Grazie, ha già predisposto, e lo sta tuttora facendo, strumenti di sostegno alle famiglie per far fronte al prolungarsi dell’emergenza sanitaria, che si sta traducendo in una vera e propria emergenza economica. Continueremo a star al fianco dei nostri concittadini. Un plauso anche alle aziende del territorio, alle associazioni, alle Parrocchie ed a tutti coloro che ci sono stati vicini”.

Tali buoni consentiranno l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Pellezzano (www.comune.pellezzano.sa.it). I buoni potranno essere richiesti esclusivamente da uno dei componenti il nucleo familiare indicato quale capo-famiglia.

I requisiti per la concessione dei buoni spesa sono inderogabilmente i seguenti:

essere in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19 in quanto privi di mezzi di sussistenza, sulla base di quanto dichiarato dall’interessato nel modello;

non aver ottenuto ammortizzatori sociali (esempio: cassa integrazione) o non poter accedere a forme di ammortizzatori sociali (comprese quelle previste da Autorità Statali e Regionali per l’emergenza covid-19);

A parità di requisiti di cui ai precedenti punti, verrà data priorità ai nuclei familiari che non sono già destinatari di altro reddito/sostegno pubblico (compreso reddito di cittadinanza) e/o percettori di reddito da fabbricato.

Gli interessati (capi famiglia) devono inoltrare istanza al Comune di Pellezzano entro e non oltre le ore 12.00 del 04.04.2020 mediante posta elettronica all’indirizzo mail ufficio.segreteria@comune.pellezzano.sa.it utilizza inviando in allegato il modulo (scaricabile anche dal sito del Comune www.comune.pellezzano.sa.it) ed il documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Coloro i quali sono impossibilitati all’inoltro della istanza in via informatica possono consegnarla all’URP a piano terra della Casa Comunale. Si preavvisa che al fine di ottemperare alle norme vigenti sarà consentito l’accesso ad un solo utente alla volta. Dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria.