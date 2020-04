Battipaglia: via la Treofan arriva la Total Green L'azienda si affiancherà alla produzione della Jcoplastic

Da oggi al posto dello stabilimento Treofan di Battipaglia, per il quale si sono battuti per oltre un anno i lavoratori, aprirà la Total Green. L'azienda contribuirà alla produzione della Jcoplastic, sempre attiva nel settore plastico. Si inaugura così un nuovo capitolo aziendale, una nuova prospettiva per i dipendenti dopo la crisi seguita alla cessione al colosso indiano della Jindal che rilevò lo stabilimento battipagliese fermandone la produzione.

Perfezionato nelle ultime ore l’accordo che vedrà ora i circa 50 lavoratori ex Treofan passare alle dipendenze della Jcoplastic.