Si fingono incaricati del comune per avere dati postali Il sindaco di Baronissi lancia l'allarme truffe per la consegna di pacchi alimentari

Ancora un tentativo di truffe approfittando dell'emergenza sanitaria da Covid 19. A denunciare il fatto il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante dalla sua pagina Facebook. “Ci viene segnalato che anonimi “truffatori”, spacciandosi per incaricati del Comune, telefonicamente richiedono a cittadini clienti di Poste Italiane il numero di carte postali in possesso (posta-pay, carta di debito, ecc.) che occorrerebbero per la consegna di pacchi alimentari. Si tratta di spregevoli delinquenti.

Chi dovesse ricevere tali richieste telefoniche non comunichi naturalmente alcuna informazione e avvisi i Carabinieri ove riesca ad identificare, anche attraverso il numero telefonico chiamante, i malfattori” conclude la fascia tricolore di Baronissi.