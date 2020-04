Rifiuti incendiati a Sarno, Canfora: "L'azienda resta chiusa" La notte dello scorso 11 marzo una nube nera avvolse l'area industriale della città

L'azienda P.r.t. del Gruppo Agovino resterà chiusa. Dopo un vasto incendio, avvenuto nelle scorse settimane, che ha causato la distruzione di rifiuti di plastica il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora non ci sta e chiede la chiusurà del sito. La notte dello scorso 11 marzo, diversi rifiuti presenti all'interno dell'azienda vennero incendiati, causando non pochi danni.

"L’azienda resta chiusa". Ha dichiarato il primo cittadino, "ricorderete purtroppo il rogo alla Prt, azienda nel settore del recupero dei rifiuti, nell’area industriale nella notte dello scorso 11 marzo. Ho disposto la chiusura, mi sono opposto alla riapertura ed andremo avanti in questa direzione con il sostegno dei dati dell’Arpac.Ho chiesto ulteriori verifiche e serrati controlli. Spesso i comuni sono lasciati soli in questioni di materia ambientale, e non siamo noi a rilasciare le autorizzazioni".