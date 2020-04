Tamponi Covid19: attivo il laboratorio dell'ospedale di Eboli Sale a due il numero di laboratori presenti in provincia di Salerno

Sale a due il numero di laboratori per analizzare i tamponi per il Covdi 19. Da ieri, infatti, è stato attivato anche il laboratorio dell’ospedale di Eboli per verificare i tamponi positivi o negativi al Coronavirus.

A comunicarlo è la direzione dell’Asl di Salerno, sono così due i centri autorizzati dalla Regione Campania per l’analisi dei tamponi in provincia di Salerno. Infatti, a quello già attivo presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” si è aggiunto anche quello presso il nosocomio di Eboli per processare i tamponi all’interno del laboratorio di Biologia Molecolare.

Un modo questo per accelerare la lavorazione quotidiana dei tamponi per il Covid-19 che permetterà di fornire risposte più celeri ai pazienti in attesa del risultato.