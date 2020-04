Donne incinte e con Covid19:attrezzato ospedale di Battipaglia Attivo il percorso per il parto in emergenza

Sarà l’ospedale di Battipaglia con il centro di terapia intensiva neonatale ad accogliere le donne in gravidanza colpite da Covid 19.

Presso l’ospedale di Battipaglia, infatti, è attivo il percorso per il parto in emergenza della donna gravida con infezione COVID 19, fermo restante le indicazioni regionali che individuano il Policlinico Federico II come struttura per la gestione delle donne incinte affette dal nuovo virus.

Dunque, presso il Pronto Soccorso di Battipaglia è operativo, come da scelta effettuata dalla Direzione Strategica Aziendale, un percorso per l’assistenza al parto in emergenza nella paziente con infezione da coronavirus, nel caso non ci fosse il tempo per trasferire in sicurezza le donne presso la struttura regionale di riferimento. Tale percorso è reso possibile dalla sinergia tra la Direzione sanitaria del Presidio Ospedaliero di Battipaglia, l'Unità di Ostetricia del presidio ospedaliero e la Direzione del Dipartimento Area Critica.

Da oggi quindi le donne incinte ma affette da coronavirus non saranno più costrette ad essere trasferite al Policlinico di Napoli ma se necessario potranno partorire anche a Battipaglia.