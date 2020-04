Preghiera in diretta dal cimitero di Pellezzano Domani alle 16 sarà trasmessa la diretta per dedicare un momento di preghiera ai defunti

Appuntamento a domani pomeriggio, alle ore 16.00, in diretta facebook dalla pagina del Comune di Pellezzano, con la preghiera per i defunti dal Cimitero Comunale della frazione Coperchia.

“In questo momento di emergenza – dichiara il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra – è stata necessaria la chiusura del cimitero, ma non ci siamo dimenticati dei nostri cari defunti. Sabato 4 Aprile ci recheremo a pregare nel luogo sacro per tutti i nostri familiari e per tutti cittadini di Pellezzano che hanno contribuito a scrivere la storia del nostro territorio, deponendo simbolicamente un fiore nel piazzale d’ingresso”.

All’intero del cimitero comunale, la preghiera verrà guidata dal parroco don Giuseppe Giordano, che sarà presente solo in compagnia del Primo Cittadino. Il messaggio che si intende lanciare è quello di speranza per il superamento di questa grave emergenza sanitaria, che sta costringendo l’intera popolazione Mondiale a restare chiusa in casa, affidando la preghiera a chi ci ha preceduto in vita, con la richiesta di una intercessione per ciascun cittadino di Pellezzano e per i propri familiari.