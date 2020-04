Muore a 50 anni, il cordoglio del sindaco di Capaccio Noto commercialista stroncato da un malore

Si è spento stroncato da un infarto a soli 50 anni Nicola Delli Santi noto professionista di Capaccio Paestum. Il sindaco del comune della Piana Franco Alfieri ha espresso sulla sua pagina Facebook il suo cordoglio. "Una notizia Professionista, serio e preparato, si era messo con generosità a disposizione del Comune di Capaccio Paestum, accettando la carica di Presidente del collegio dei revisori dell'azienda speciale Paistom.

Io però piango soprattutto un amico. Un pensiero affettuoso alla moglie, ai figli, alla sorella Elisabetta e a tutti i familiari. Ciao Nicola". Una tragedia che ha coinvolto anche il comune di Bellizzi, parole d'affetto per Nicola Delli Santi anche

dal primo cittadino di Bellizzi, Mimmo Volpe: “Stamattina una brutta e triste notizia per i tanti amici che lo conoscevano. Non era solo l'amministratore della nostra società in house coop. e rinascita. Era molto di più, un amico vero, uno che amava Bellizzi e la sua gente. Ti voglio ricordare con questo tuo pensiero al mio fianco. Un abbraccio forte ai sui cari affetti. Ciao Nicola Delli Santi che la terra ti sia lieve”.