A Baronissi convocato il Centro Operativo Comunale Troppe persone in giro, il sindaco Valiante avverte che ci saranno ulteriori restrizioni

Convocato per questa mattina il Centro Operativo Comunale di Baronissi a causa dell’aumento esponenziale di persone in giro per strada. La decisione è arrivata direttamente dal primo cittadino Gianfranco Valiante che ha avvertito la popolazione che ci saranno ulteriori restrizioni.

L’ipotesi è quella di adottare un’ordinanza per razionalizzare le uscite per la spesa a giorni settimanali stabiliti. Per scongiurare focolai ed evitare ulteriori contagi saranno valutate altre restrizioni per affrontare l’emergenza sanitaria, un provvedimento necessario per scoraggiare l'atteggiamento irresponsabile di alcune persone.

“Chiedo ancora a tutti di limitare il più possibile le uscite di casa – ha spiegato il sindaco di Baronissi, Valiante - approfittare della spesa per motivi che non siano di stretta necessità non è condotta responsabile e rispettosa. Chiedo a tutti di evitare assembramenti ed indossare la mascherina nelle uscite consentite.

Gli operatori del commercio hanno diritto di lavorare in tranquillità e sicurezza, la tutela dello loro salute e dei loro collaboratori è una questione di interesse diffuso”.

Poi l’appello ai commercianti: “Chiedo a loro di organizzare, per gli avventori, il distanziamento previsto fra le persone, di dotare di guanti i loro clienti, se sprovvisti, e di sanificare ripetutamente ambienti e suppellettili. Ci avviciniamo alla Santa Pasqua, una ricorrenza quest’anno che vivremo in maniera insolita e sacrificata – conclude - tutti abbiamo il diritto di trascorrerla serenamente con la consapevolezza che presto torneremo alla normalità”