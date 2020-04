Covid19: Piaggine riconosce encomio solenne per l'impegno La Giunta ha voluto ringraziare tutti i medici e le forze dell'ordine

L’amministrazione comunale di Piaggine, con Delibera di Giunta, riconosce un encomio solenne a quanti, in questo momento di emergenza e di rischio elevato per la salute di tutti, prestano il proprio servizio sanitario, civile e sociale, spesso a titolo volontario, con grande spirito di sacrificio e con ammirevole senso di responsabilità nei confronti della Comunità del territorio non solo Cilentano.

In particolare la Giunta ha voluto ringraziare, in forma solenne, i medici e il personale SAUT, i medici di base e i volontari 118, le forze dell’ordine come vigili urbani e carabinieri della locale stazione, i carabinieri del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, gli addetti all’LSU (Lavori Socialmente Utili) ed i volontari della Protezione Civile, senza dimenticare l’opera dei commercianti della locale farmacia di Piaggine, dei dipendenti comunali, di quelli delle Poste e della filiale BCC Monte Pruno di Piaggine, oltre all’attività degli operatori ecologici e del personale docente e non docente dell’Istituto omnicomprensivo.

«È un atto di ringraziamento e di ammirazione - ha dichiarato il Sindaco di Piaggine Guglielmo Vairo - che va riconosciuto, nelle forme e nelle sedi istituzionali, a quanti oggi stanno garantendo i servizi essenziali, con una diligenza ed una dedizione forse anche maggiori rispetto alle normali condizioni di lavoro. Un sacrificio, il loro, anche mettendo a repentaglio la propria vita, finalizzato alla salvaguardia della salute di tutti».