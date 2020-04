Covid 19, il sindaco Cariello: tre guariti a Eboli “Una buona notizia che riempie di gioia e emozione”

Una notizia positiva in arrivo dal comune salernitano di Eboli, a comunicarla alla cittadinanza è proprio il sindaco Massimo Cariello dal suo profilo Facebook. “È di pochi minuti fa la notizia giunta dagli organi sanitari preposti.

Tre dei 6 contagiati da Covid-19 risultano positivizzati. Per intenderci, hanno superato l'ultimo test della positività e sono risultati non più affetti da coronavirus. Nelle prossime quarantotto ore saranno comunque nuovamente ripetuti i test per avere ulteriore conferma.

Questa buona notizia - continua Cariello - ci riempie di gioia e di emozione, sentimenti che in queste settimane continuano a riempire le nostre vite. Finirà per tutti questo incubo e torneremo ad abbracciarci. Al momento sono 3 i casi positivi da Covid-19 nella città di Eboli. A tutti loro va il grande abbraccio di solidarietà da parte della nostra comunità”.