Gente in strada, il sindaco: mascherine obbligatorie Il primo cittadino di Nocera Torquato firma l'ordinanza, multe da 400 a 3mila euro

Il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato ha deciso di inasprire le norme per evitare il contagio da Covid 19 nel suo comune. Firmata nelle ultime ore un’ordinanza con la quale dispone l’uso obbligatorio della mascherina per chi esce di casa. Chi sarà beccato senza il dispositivo di protezione incapperà in contravvenzioni che vanno da 400 a 3mila euro.

Anche in auto è obbligatoria se si viaggia in due persone. “Vi raccomando di mantenere la massima prudenza” scrive la fascia tricolore dalla sua pagina Facebook, aggiornando anche la cittadinanza sulla situazione del suo comune. Sono 3 i nuovi casi di infetti da coronavirus, ospedalizzati e seguiti. Negativi al tampone invece i 4 dipendenti del comune di Nocera Inferiore, due vigili e due assistenti sociali sottoposti a controllo dopo un contatto diretto con una persona covid positiva.