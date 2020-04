Morte Palestra,capitano Ultimo:"Disprezzo chi non ha protetto" Le parole del colonnello De Caprio per la scomparsa del militare di Cava causata dal coronavirus

"Il coronavirus uccide Raffaele Palestra, luogotenente carabinieri Nucleo Investigativo Salerno. Sulla strada il Popolo Lo Onora. Disprezzo per chi non è riuscito a proteggerlo. Lui combatte, Lui vive". Sono le parole del colonnello Sergio De Caprio, alias il capitano Ultimo, asessore regionale in Calabria, che piange la scomparsa di Raffaele Palestra, 52enne di Cava de’Tirreni.

Il militare era stato ricoverato al Vecchio Policlinico di Napoli dopo essere risultato positivo al coronavirus. Ma lo scorso venerdì 3 aprile il suo cuore ha smesso di battere a causa di alcune complicazioni respiratorie e renali che non gli hanno lasciato scampo. Il carabiniere era in forza al nucleo investigativo di Passiano.