"Un fiore per ogni tomba": l'iniziativa per la settimana Santa A Battipaglia l'iniziativa per tutti coloro che non potranno andare al cimitero per il coronavirus

E’ iniziata la Settimana Santa e a causa dell’emergenza coronavirus molti non potranno recarsi al cimitero anche solo per una preghiera. "Per essere vicini alle famiglie, su proposta del consigliere comunale Vincenzo De Sio, il sindaco ha disposto che sulle tombe fossero posti rametti di ulivo benedetto e lungo il viale del cimitero delle rose per il giorno di Pasqua". Lo rende noto l'amministrazione comunale di Battipaglia.

"Un fiore offerto per le persone care e per onorare la memoria di chi non è più tra di noi, soprattutto in un momento così difficile. Per effetto della pandemia da covid-19 sarà una Pasqua diversa, priva anche di certe abitudini e rituali ai quali siamo abituati in occasione di certe ricorrenze, ma non per questo dobbiamo dimenticare gli affetti più cari, più forte deve essere il pensiero per coloro che non ci sono più. Un’iniziativa del genere è per alleviare gli animi dei cittadini e rassicurarli che le tombe dei loro cari non resteranno senza un fiore", le parole del sindaco di Battipaglia Cecilia Francese e del consigliere Vincenzo De Sio.