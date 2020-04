Boom di contagi: chiude il reparto di Chirurgia di Nocera Necessario sanificare gli ambienti. Il sindaco: "Ho scritto ai vertici Asl per fare chiarezza"

Ha chiuso il reparto di Chirurgia dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore in seguito al gran numero di contagi da Covid 19 nel nosocomio tra personale sanitario e pazienti. Si tratta di una chiusura temporanea chiariscono dalla direzione sanitaria, per consentire la sanificazione degli ambienti.

Tre gli infermieri infettati, in quarantena domiciliare obbligatoria. Positivi al coronavirus anche un chirurgo e un'addetta alle pulizie dello stesso reparto. 5 invece i pazienti, per i quali è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Eboli.

Sul caso si è sollevato un vespaio di polemiche. E' intervenuto anche il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato. “C’è qualcosa che non quadra, ho scritto nuovamente ai vertici dell’Asl. È indispensabile che vengano messi in atto e rispettati in maniera rigorosa i protocolli interni di sicurezza” ha detto la fascia tricolore.