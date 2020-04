Divieto di uscire a Pasqua nel comune di Benvenuti al Sud Provvedimenti restrittivi adottati dal sindaco di Castellabate: supermercati chiusi il 12 e il 13

Misure ancora più restrittive a Castellabate, il comune di “Benvenuti al Sud”, dove il sindaco Costabile Spinelli ha adottato sin da subito la linea dura per prevenire il rischio contagio da Coronavirus. Oggi con una nuova ordinanza il primo cittadino ha disposto nuovi provvedimenti: il primo riguarda l’obbligo da parte di tutti i cittadini dell’utilizzo di mascherine e guanti monouso ogni qualvolta si lasci il proprio luogo di residenza a piedi o in auto. Ma non è l'unico provvedimento adottato. In vista delle festività pasquali, infatti, Spinelli ha disposto il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione nei giorni di Pasqua e Pasquetta, se non per comprovate esigenze di estrema necessità. Inoltre, al fine di evitare assembramenti, il sindaco ha disposto la chiusura di tutti i supermercati e delle altre attività commerciali nei giorni festivi del 12 e 13 aprile 2020, per l’intera giornata, fatta salva la specifica disciplina prevista per le farmacie.

«Risultano ormai intollerabili gli spostamenti non consentiti nel nostro territorio ed è per questo che ho deciso di limitare ulteriormente le uscite nei giorni festivi chiudendo anche le attività commerciali - dichiara il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli - per quanto riguarda l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali, il nostro Comune ha acquistato le mascherine distribuendole gratuitamente presso ogni famiglia dotando così la cittadinanza di uno strumento utile a tutelare la salute di tutti. È giusto quindi che il loro utilizzo diventi una sana abitudine, alla quale tutti dovremo inevitabilmente abituarci il prima possibile».