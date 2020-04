Dalla Piana del Sele al Nord,arriva il pacco da giù per Pasqua L'iniziativa lanciata dal sindaco di Oliveto Citra, Mino Pignata

“Il pacco da giù”, una bella iniziativa destinata a tutte le persone che vivono lontane dalla propria terra d’origine nei comuni dell’Alto Sele. Una scatola ricca di generi alimentari, con prodotti tipici della tradizione, sarà inviata gratuitamente grazie a un’idea nata dal sindaco di Oliveto Citra, Mino Pignata: “Domani alle 14 partirà la seconda spedizione che dovrebbe arrivare a destinazione entro 48 ore. La prima spedizione infatti è stata completamente offerta dall'autotrasportatore Mario Torsiello. Per la seconda, credo che noi Comuni daremo un contributo quale rimborso carburante. Ma, le famiglie e i destinatari - ha precisato il primo cittadino - non pagano assolutamente nulla".

A distribuire il pacco, infatti, sarà una ditta di autotrasporti della zona che ha offerto i propri mezzi e i propri dipendenti. Dal medico che vive a Bologna all’infermiere che sta a Rimini, passando per Trieste e alle decine di studenti che hanno intrapreso la loro carriera universitaria lontano da casa, nessuno escluso. Un modo per celebrare le festività pasquali anche se distanti.

"Dal numero delle telefonate che arrivano, suppongo che saranno altrettanto tanti i pacchi che partiranno". L'iniziativa, condivisa con altri cinque comuni di quelle zone, ha avuto successo, "ma non era quello che cercavamo - sottolinea il sindaco – perché vogliamo solo dare solo un segnale bello ai nostri ragazzi, ai nostri infermieri, ai nostri medici che lavorano al Nord e che non sono voluti venire giù per motivi di responsabilità". I sindaci hanno fatto da intermediari tra le famiglie e coloro che sono lontani da casa, creando così una “sorta di carovana solidale”. “La spedizione raggiunge tutte le città d'Italia - conclude il sindaco - e l'autotrasportatore utilizza camion e piccoli furgoni, per una sorta di porta a porta in maniera gratuita per chi manda e chi riceve”.