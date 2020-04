Neuroblastoma: a Baronissi la raccolta fondi per la ricerca L'iniziativa solidale "Cerco un Uovo Amico" non si ferma per il Covid-19

Dalla disperazione nasce una speranza. La grave emergenza Covid-10 e il lockdown non frenano la raccolta fondi a favore dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Onlus. Anche se il virus frena l’attività di piazza, anche quest’anno ritorna a Baronissi l’iniziativa solidale che si accompagna alla Pasqua “Cerco un Uovo Amico”, grazie alla collaborazione tra le giovani volontarie e la Farmacia Pagliara di Baronissi (corso Garibaldi, 54), dove sarà possibile acquistare le uova di cioccolato per la raccolta fondi a favore della ricerca di contrasto al neuroblastoma.

Un’iniziativa ormai consolidata nella Valle dell’Irno, nata dalla mobilitazione di quattro amiche sull’esempio lasciato dalla cara Anna: un invito alla forza, al coraggio e all’amore, che può rivivere anche attraverso il sostegno a favore degli altri, dei bambini e delle famiglie.

“L'attuale momento storico, così difficile e delicato, non ferma la ricerca. Tutti abbiamo il dovere di tutelare il diritto alla vita! – sottolineano Francesca Pisano, Annarosa Pisano, Rita Caruso e Francesca Landi - La ricerca è vita e la speranza di donare un futuro migliore a tutti, specialmente ai bambini, deve essere una nostra priorità. Quest’anno, non saremo presenti fisicamente in Piazza con il nostro stand, viste le restrizioni ministeriali vigenti, ma sarà comunque possibile acquistare le uova solidali presso la Farmacia Pagliara. Siamo immensamente felici di questa collaborazione, ringraziamo di cuore la farmacia Pagliara per questo grande gesto di solidarietà. A partire da mercoledì, sarà possibile acquistare l'uovo direttamente in farmacia oppure prenotandolo a noi quattro direttamente, attraverso i nostri contatti social e personali. L’importo verrà interamente devoluto all’ Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma. Aiutateci a sostenere la ricerca, donate con il cuore. Vi aspettiamo numerosi. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di speranza e di vita, ma soprattutto di credere che tutto andrà bene”.

Il costo dell’uovo è di 12 euro (cioccolato al latte o fondente), per i più golosi quest’anno c’è una novità: il nocciolato ad un costo di 15 euro. La Pasqua, inoltre, simboleggia la rinascita e mai come quest’anno, in piena emergenza, significa regalate ai bambini una speranza di guarigione e di futuro.