Sulla spiaggia di Capaccio per prendere il sole: allontanati Protagonisti dei salernitani. Intensificati i controlli nei pressi delle località turistiche

Si erano spostati da Salerno alle spiagge nei pressi di Capaccio per prendere il sole, beccati e allontanati dalla polizia municipale del posto dei salernitani. Intensificati in queste ore i controlli sul territorio e su tutto il litorale proprio per far rispettare le limitazioni imposte dall'emergenza da Covid 19. Complice il bel tempo di queste giornate di aprile sono diverse infatti le violazioni in su tutta la costa.

Posti di blocco delle forze dell'ordine in prossimità delle località di mare mentre fioccano le ordinanze dei sindaci da Nord a Sud della provincia per evitare assembramenti e scampagnate nei prossimi giorni festivi, chiusi anche i negozi di generi alimentari per Pasqua e Pasquetta.