Incendio a Sarno, il sindaco: Prt resta chiusa Il primo cittadino Canfora fa chiarezza

"L'attività della PRT S.p.a., diversamente da quanto riportato, rimarrà ancora sospesa, in quanto l'ordinanza di chiusura sindacale è ancora valida ed efficace e prevede la riapertura dell'azienda, solo se acquisirà valida documentazione antincendio e dopo l'effettuazione di sopralluoghi, tesi a verificare le condizioni di sicurezza ed il rispetto delle autorizzazioni regionali". A dichiararlo il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora.

Anche l'ufficio della Regione Campania competente per le autorizza zioni, su sollecitazione del Comune di Sarno e del sindaco, ha disposto una serie di controlli, delegando i Carabinieri del Noe e l'Arpac. Non sono ancora pervenuti i risultati. L'Ufficio Ambiente Comunale dovrà provvedere a sua volta a tali sopralluoghi. La comunicazione della Regione Campania rivolta alla PRT non aveva natura di Decreto Autorizzatorio ma si limitava ad indicare le modalità attuative, per una eventuale ripresa delle attività, senza l'uso dei due capannoni, in quanto uno è stato sequestrato dalla magistratura, l'altro non può essere utilizzato in virtù di altra ordinanza delsSindaco, perchè deve essere bonificato per la presenza di amianto.

Il parere dell'Arpac si riferiva a tale modalità ma le questioni poste dall'amministrazione comunale hanno una portata più ampia, come è stato successivamente riconosciuto dalla Regione. "L'Amministrazione non intende perseguitare nessuno ma ha solo a cuore la tutela dell'ambiente e la sicurezza e la salute dei cittadini, soprattutto dei residenti e degli stessi dipendenti", conclude il sindaco.