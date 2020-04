Anche a Sarno attività chiuse a Pasqua e Pasquetta Aperte solo farmacie, parafarmacie, distributori automatici. La nota dell'amministrazione

Anche a Sarno attività chiuse per Pasqua e Pasquetta, Vista l'emergenza coronavirus, con ordinanza sindacale il sindaco di Sarno ha disposto la chiusura straordinaria delle attività commerciali nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Il sindaco Canfora, ha disposto, con propria ordinanza sindacale, la chiusura di tutte le attività commerciali per le giornate di domenica e lunedì, fatta eccezione di farmacie, parafarmacie, delle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici, delle attività di commercio al dettaglio di carburante.

ll mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.