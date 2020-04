Baronissi dice no alla rete 5G, firmata l'ordinanza sindacale Valiante: "Necessario salvaguardare e tutelare la salute pubblica"

“Abbiamo ritenuto di dover intervenire in via precauzionale per salvaguardare l'eventuale pericolo e tutelare la salute pubblica, il provvedimento resterà in vigore fino a quando non saranno resi pubblici aggiornati ed evidenti studi scientifici in merito agli effetti delle radiofrequenze sulla salute delle persone”. Sono le parole del sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, che ha emesso ordinanza in cui si vieta la sperimentazione e l’installazione della tecnologia 5G sul territorio comunale.

Applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, in attesa del termine delle valutazioni sulla saluta pubblica e all'emanazione di linee guida aggiornate da parte gli organismi di tutela della salute e dell'ambiente nazionali e regionali basati sui dati scientifici più aggiornati, l’ordinanza prevede di subordinare l'accettazione di qualunque procedimento relativo al 5G a una verifica preliminare con l'autority politico responsabile della salute dei cittadini e di trasmettere l’ordinanza ai competenti uffici del Ministero della Salute, affinchè sia registrata la richiesta del Comune di Baronissi di disporre di linee guida scientificamente rigorose ed aggiornate in merito alla rilevanza di salute pubblica delle radiofrequenze 5G.

“Un risultato importante per la città per fronteggiare la minaccia di danni gravi dell’eventuale inquinamento elettromagnetico – conferma l’assessore all’ambiente Alfonso Farina - ottenuto grazie alla caparbietà della nostra amministrazione comunale che da subito ha dichiarato le proprie remore rispetto al 5G, almeno finché non vi sarà il conforto di studi approfonditi rispetto agli effetti di questa nuova tecnologia”.