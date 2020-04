Degrado sull'Aversana, la denuncia di un medico anestesista "Per lavoro percorro questa strada ogni giorno. E' vergognoso"

Rifiuti abbandonati lungo la statale e mai raccolti. Questa la denuncia di un medico anestetista che in questi giorni di emergenza sanitaria si trova a percorrere quella strada almeno due volte al giorno.

"Per motivi di lavoro, sono medico anestesista, percorro la strada provinciale Aversana fra Salerno ed Agropoli almeno due volte la settimana, stante la perenne chiusura del ponte della litoranea all’altezza dell’hotel “Ancora”. Lo spettacolo delle aree di sosta dell’Aversana nel tratto del comune di Pontecagnano versano quasi costantemente nello stato di degrado. Nelle settimane precedenti la spazzatura non è stata mai rimossa, pur avendo incrociato più volte il camion atto alla rimozione dei rifiuti in azione. Solo in via Flavio Gioia, traversa che collega l’Aversana con la litoranea, è stata parzialmente bonificata un’area dove si erano accumulati quintali di rifiuti nei mesi scorsi". Scrive Felice Carluccio, che invita anche i sindaci del territorio a porre la giusta attenzione all'area molto vicina al nuovo aeroporto di Salerno, rendendo l'Aversana un "biglietto da visita".

"Credo che con l’installazione di telecamere si potrebbero facilmente individuare e punire i responsabili di tali atti di inciviltà, a maggior ragione che questa area di sosta immortalata in foto è nei pressi di un’area di rifornimento distante circa 100 metri dall’altro lato della carreggiata. La spazzatura abbandonata in questo modo attira animali randagi, soprattutto cani, che vagano da un lato all’altro della carreggiata causando anche un pericolo alla circolazione specie nelle ore notturne, vista la scarsa illuminazione della sede stradale. Dopo avere sperato invano per mesi che gli addetti ai lavori facessero il loro dovere ho deciso di segnalare questo sconcio agli organi di informazione. Ultima considerazione: la scorsa estate la situazione era ancora peggiore perché le aree piene di spazzatura si estendevano anche nei territori dei comuni limitrofi, di Battipaglia ed Eboli. Che decoroso spettacolo è stato offerto ai passeggeri, tra cui molti “Vip “ in atterraggio e decollo dal vicino aeroporto “Salerno - Costa d’Amalfi”! Possibile che nessun sindaco ci abbia pensato?". Conclude il medico salernitano.