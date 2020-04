Pediatra infetto,chiude il reparto all'ospedale di Battipaglia Tampone positivo, l'Asl sospende le attività al "Santa Maria della Speranza": stop ai ricoveri

Un altro contagio nei reparti degli ospedali salernitani. Un pediatra in servizio all'unità operativa di Pediatria del "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Il direttore sanitario Mario Minervini ha disposto dunque lo stop a tutte le operazioni, fatta eccezione per i codici rossi e le emergenze-urgenze.

A quanto risulta, si tratterebbe di una dottoressa originaria di Cava de' Tirreni che nelle ultime ore aveva riscontrato stati febbrili. L'azienda sanitaria ha disposto il tampone per tutti gli operatori del reparto Battipagliese, informando anche il sindaco della chiusura del reparto di pediatria. Disposti i controlli su tutto il personale in servizio per escludere altri contagi.