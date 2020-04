Eboli: assegnati 6 lotti in area Pip per il rilancio economico Il Comune incassa un milione di euro

Circa un milione di euro incassati attraverso l’assegnazione di 6 lotti in area PIP. L’atto è stato sottoscritto questa mattina, alla presenza del segretario comunale di Eboli, perfezionando così l’assegnazione dei lotti e l’entrata per il Comune.

Un lavoro incessante, quello svolto dal settore attività produttive, che garantisce risanamento dell’area, rilancio di economia, occupazione, investimenti e nuove risorse alle casse comunali per garantire sempre più servizi ai cittadini.

"Con l’assegnazione di 6 lotti da utilizzare per le attività di logistica ad un’azienda di Eboli, la Trasporti Veicoli Mediterraneo (TVM) della famiglia Margarella, supportati dal loro tecnico ing. Franco Siani - ricorda il sindaco di Eboli, Massimo Cariello - il Comune ha incassato un milione di euro, oltre agli oneri dovuti. Si tratta di un risultato raggiunto, in un momento di grandissima difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, grazie all'eccellente lavoro svolto dal dirigente Francesco Mandia, affiancato dai dirigenti Marmora e Iorio, che stanno moltiplicando gli sforzi per garantire al territorio servizi indispensabili alla crescita, all’occupazione e all’economia".

Anche in questo caso si tratta di un’assegnazione di lotti aggiudicati attraverso bando pubblico, una procedura ordinaria dell’amministrazione Cariello, una procedura che, con il superamento dell’articolo 17 che prevedeva le assegnazioni extra bando, assicura la massima trasparenza nelle assegnazioni e punta al rilancio produttivo di Eboli e dell’intera Piana del Sele.

"Un risultato straordinario - commenta il presidente della commissione comunale per le attività produttive, Cosimo Naponiello - raggiunto grazie all’immane lavoro del gruppo comunale coordinato dal dirigente Francesco Mandia, con il supporto dei dirigenti Marmora e Iorio, che indicano come la macchina comunale, pur in un momento emergenziale, non si ferma, grazie all’impegno di dirigenti appassionati e di collaboratori validi".