Nocera,l'ospedale è una polveriera: contagiati altri operatori Un medico e un'infermiera dell'Umberto I risultati positivi. Sono originari di Nocera Superiore

Una vera e propria escalation di contagi, che fanno dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore un presidio ospedaliero a rischio. Dopo i casi dei giorni scorsi, si registrano altri dipendenti positivi: gli ultimi, in ordine di tempo, sono un medico e una infermiera.

A darne notizia il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, comune di cui sono originari i due lavoratori in servizio in corsia. "Abbiamo appreso poco fa di un sesto caso positivo al tampone del Covid19 - le parole della fascia tricolore -. Si tratta di un’operatrice sanitaria, anche lei ricoverata all’ospedale "Mauro Scarlato" di Scafati e tenuta sotto stretta osservazione. Manteniamo alta la guardia", il monito di Cuofano.

Certo è che la situazione viene monitorata costantemente. Quello di Nocera Inferiore è un caso limite: nei giorni a ridosso delle festività pasquali il sindaco Manlio Torquato aveva segnalato le criticità dell'Umberto I di Nocera al governatore Vincenzo De Luca e all'Asl. Nel mirino del primo cittadino il rispetto delle procedure anti contagio in corsia. Per Torquato troppi gli episodi che secondo il sindaco salernitano hanno messo a rischio non solo i dipendenti ma anche i pazienti.